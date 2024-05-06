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Польский судья сбежал в Беларусь и попросил «политическое убежище»

  • 6.05.2024, 12:40
  • 2,710
Польский судья сбежал в Беларусь и попросил «политическое убежище»

На родине он замешан в скандале.

Судья областного административного суда в Варшаве Томаш Шмидт обратился с просьбой предоставить политическое убежище в Беларуси. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Беларуси, пишет onet.pl.

В Польше Томаш Шмидт работал в воеводском административном суде Варшавы, возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей Польши, занимал другие должности в польской судебной системе и органах юстиции.

На родине Томаш Шмидт стал фигурантом «хейтерского скандала».

Он начался с того, что некая женщина под псевдонимом «Эми» (или «Маленькая Эми») на протяжении нескольких месяцев писала в соцсетях посты и рассылала письма с нападками на судей, в свою очередь выступавших против судебной реформы в стране.

Впоследствии «Эми» утверждала, что получила готовый компромат на судей в Министерстве юстиции Польши, часть документов также предполагалось передать журналистам провластных СМИ для обнародования в прессе. Польские расследователи пришли к выводу, что это часть запланированной властями кампании по дискредитации юристов, которые выступали против реформы.

Как выяснилось, «Эми» в действительности зовут Эмилия Шмидт, и она была замужем за Томашем Шмидтом. Женщина утверждала, что ее супруг был одним из тех, кто втянул ее в «хейтерский скандал». Именно он предоставлял ей информацию, которую она должна была распространять.

После того как история получила огласку, Томаш Шмидт тоже публично высказался о своих отношениях с Эмилией, обвинив ее в распаде брака и описав экс-жену как изменщицу и алкоголичку.

После скандала Шмидт был исключен из Национального совета судей Польши и временно отстранен от службы в воеводском административном суде Варшавы, началось разбирательство.

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