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В Барановичах белорус ударил локтем в лицо милиционера

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  • 6.05.2024, 12:49
В Барановичах белорус ударил локтем в лицо милиционера

Все случилось в баре.

35-летний житель Полоцкого района отдыхал в кафе в Барановичах. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он «оказал неповиновение в ходе его задержания», заявили в пресс-службе прокуратуры.

Утверждается, что мужчина нанес милиционеру удар локтем в область лица, а также схватил его за форменное обмундирование, в результате чего повредил форменную куртку.

Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по ст. 364 УК (Применение насилия в отношении сотрудника ОВД, выполняющего должностные обязанности, в целях воспрепятствования его законной деятельности). Он под стражей.

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