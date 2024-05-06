WSJ: Си Цзиньпину не стоит ожидать легкой поездки в Европу 3 6.05.2024, 13:03

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Си Цзиньпин

Его визит станет проверкой готовности Европы противостоять Китаю.

Первый визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу за почти пять лет станет проверкой готовности континента противостоять Пекину из-за его поддержки российского вторжения в Украину, а также китайской торговой политики. Как пишет The Wall Street Journal (перевод - «Униан»), хотя Си Цзиньпину не стоит ожидать легкой поездки в Европу, но при этом европейские лидеры склонны действовать осторожно с Пекином, не желая ставить под угрозу связи с крупным торговым партнером.

Отмечается, что Китай служил для России экономическим спасательным кругом с самого начала войны, помогая стране-агрессору восстановить свой военный потенциал. Тем временем китайские производители наводняют Европу электромобилями, солнечными панелями и другими товарами, так как страна стремится выйти из спада экономики за счет экспорта.

- Однако любая попытка противостоять Пекину потребует единства среди европейских лидеров, а Китай имеет давнюю историю игры в принцип «разделяй и властвуй» со столицами по всему континенту, - пишет WSJ.

При этом яркой демонстрацией разногласия в европейской политике стал визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай в прошлом месяце, пишет WSJ. Шольц не выразил публичной поддержки антисубсидионным расследованиям Европейской комиссии по поводу импорта автомобилей из Китая и хранил молчание по поводу антидемпингового расследования Китая в отношении бренди, импортируемого из ЕС.

Также немецкий канцлер воздержался от прямого публичного упрека Пекина за его продолжающуюся поддержку войны России на Украине.

Кроме того, Шольц ответил отказом на просьбу Макрона присоединиться к переговорам с Си Цзиньпином на этой неделе, сославшись на свои планы поехать в страны Балтии в понедельник.

- Я думаю, Си Цзиньпин рассчитывает на теплый прием в этих странах и поедет туда только в том случае, если ему покажется, что он сможет сделать несколько хороших заявлений, и похоже, что эти страны понимают озабоченность Китая, - говорит Оливия Чунг, научный сотрудник Института Китая SOAS в Лондоне.

Визит Си в Европу: что известно

Президент Китая Си Цзиньпин посетит Европу впервые примерно за пять лет на фоне роста напряженности в отношениях с Западом по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку Пекином России. Визит Си Цзиньпина в Европу продлится с 5 по 10 мая, он планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию.

Позже Си заявил, что КНР намерена работать с Францией и всем международным сообществом над поиском путей решения украинского кризиса.