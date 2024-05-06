Российские военные сбросили авиабомбу на Белгород

Российские военные сбросили авиабомбу на Белгород4
- 6.05.2024, 13:24
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Пострадали семь человек.
В субботу, 4 мая, самолет армии РФ сбросил авиабомбу ФАБ-500 на Белгород. По информации россиян, в результате взрыва пострадали по меньшей мере семь местных жителей.
Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил российский Telegram-канал Astra.
Отмечается, что в результате взрыва 31 домовладение и 10 машин были повреждены. Среди пострадавших якобы есть ребенок.
Как пишет Telegram-канал, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве, но не указал его причины.
По информации Astra, в марте-апреле этого года российские ВКС уронили более 20 авиабомб над Белгородом и областью.