Сырский: На фронте в Украине сложно 2 6.05.2024, 16:17

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Александр Сырский

РФ пытается выйти в Курахово и Покровск.

На восточном фронте сейчас сложная ситуация. Российские захватчики пытаются выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

- В связи со сложной ситуацией на Востоке, в течение двух суток работал в частях, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника. Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, - заявил он.

По его словам, россияне имеют изначально численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, поэтому противник ежедневно атакует позиции украинских войск.

- Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов, - рассказал Сырский.

Он отметил, что провел работу с командирами подразделений.

- Во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделение дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА. Уверен, это поможет нашим подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери, - добавил Сырский.