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Поляки показали строительство дороги в сторону Беларуси с квадрокоптера

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  • 6.05.2024, 16:43
  • 3,196
Поляки показали строительство дороги в сторону Беларуси с квадрокоптера

Трасса будет проложена в обход Белостока в направлении Кузницы.

Строительство польской трассы S19, которая будет проложена в обход Белостока в направлении Кузницы, идет с опережением. Об этом сообщают польские СМИ и публикуют фото строительства, сделанные с квадрокоптера.

Первые дорожные работы на трассе «Сокулка - Кузница» начались в начале 2023 года. Строители вырубали деревья вдоль будущей дороги. Затем перешли к строительству одной из развязок. Тем временем, идет строительство и более западного участка, так называемого «обхода Белостока».

Вообще, новая трасса S19 состоит из нескольких участков, судя по всему, они будут открыты в разное время, сейчас же журналисты показали участок от населенного пункта Krynice до узла Białystok Zachód, длиной 10 километров. Также это участок будущей знаменитой дороги Via Carpatia – от Клайпеды до Салоник, от моря до моря, по территории 7 государств.

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