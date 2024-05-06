Поляки показали строительство дороги в сторону Беларуси с квадрокоптера 5 6.05.2024, 16:43

3,196

Трасса будет проложена в обход Белостока в направлении Кузницы.

Строительство польской трассы S19, которая будет проложена в обход Белостока в направлении Кузницы, идет с опережением. Об этом сообщают польские СМИ и публикуют фото строительства, сделанные с квадрокоптера.

Первые дорожные работы на трассе «Сокулка - Кузница» начались в начале 2023 года. Строители вырубали деревья вдоль будущей дороги. Затем перешли к строительству одной из развязок. Тем временем, идет строительство и более западного участка, так называемого «обхода Белостока».

Вообще, новая трасса S19 состоит из нескольких участков, судя по всему, они будут открыты в разное время, сейчас же журналисты показали участок от населенного пункта Krynice до узла Białystok Zachód, длиной 10 километров. Также это участок будущей знаменитой дороги Via Carpatia – от Клайпеды до Салоник, от моря до моря, по территории 7 государств.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram