закрыть
6 мая 2024, понедельник, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удар по катеру РФ в Крыму: стали известны детали

1
  • 6.05.2024, 17:40
  • 3,718
Удар по катеру РФ в Крыму: стали известны детали

Спутник показал повреждения.

Главное управление разведки Минобороны Украины поразило скоростной катер российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.

Спутник Planet Labs сделал фото повреждения пирса, где стоял российский катер. Их в сети опубликовал проект «Схемы».

— «Схемы» установили точную локацию и публикуют снимки Planet Labs, на которых видно место попадания и поврежденный в результате этого пирс, к которому был пришвартован российский катер», — говорится в публикации.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс