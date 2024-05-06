Удар по катеру РФ в Крыму: стали известны детали 1 6.05.2024, 17:40

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Спутник показал повреждения.

Главное управление разведки Минобороны Украины поразило скоростной катер российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.

Спутник Planet Labs сделал фото повреждения пирса, где стоял российский катер. Их в сети опубликовал проект «Схемы».

— «Схемы» установили точную локацию и публикуют снимки Planet Labs, на которых видно место попадания и поврежденный в результате этого пирс, к которому был пришвартован российский катер», — говорится в публикации.