Цены на кофе взлетели до максимума с 1979 года 3 6.05.2024, 18:14

1,544

Ранее до исторического рекорда поднялись цены на какао.

Цены на кофе сорта робуста (Robusta) поднялись до самого высокого уровня за 45 лет из-за дефицита, следует из отчета Международной организации кофе (ICO). Показатель оптовых цен, который рассчитывает ICO из совокупности спотовых цен на ключевых рынках, в апреле вырос на 16,8%, до $1,9365 за фунт ($4,27 за кг), и стал самым высоким с 1979 года.

В отчете организации говорится, что Вьетнам (крупнейший производитель кофе робуста) продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и текущем сезонах.

Как ранее писал Bloomberg, эти проблемы могут усугубиться из-за засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама. Запасы воды для орошения в регионе истощаются. На долю Вьетнама приходится около трети мировых поставок зерен робусты, которые используются для приготовления растворимых напитков и кофе эспрессо.

Агентство пишет, что фермы придерживают собранный ранее кофе, чтобы продать по наиболее высоким ценам после слабого урожая 2023–2024 годов. Это усложнило для экспортеров поиск поставок и вызвало рекордную волну дефолтов по существующим контрактам. Впрочем, отмечает Bloomberg, поставки кофе из Вьетнама могут начать восстанавливаться, хедж-фонды уже снижают ставки на дальнейший рост цен. Подъем цен помогает смягчить более обильные запасы сорта арабика.

В апреле до исторических максимумов также поднялись цены на какао. Причиной роста цен стал дефицит из-за неурожая в Западной Африке. Однако в мае цены на сырье для шоколада обвалились. С пика в апреле к закрытию торгов пятницы, 3 мая, фьючерсы на какао с поставкой в мае потеряли 26%, опустившись до £7463 ($9384) за тонну, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Из-за бурного роста цен на какао в этом году трейдерам необходимо больше денег для оплаты маржинальных требований на фьючерсном рынке, писал Bloomberg. Нехватка средств вынуждает их закрывать позиции и откладывать закупки у ведущих производителей.