Украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике погиб на фронте 2 6.05.2024, 18:40

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Александр Пелешенко

Александру Пелешенко было 30 лет.

Украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко погиб на войне с РФ, сообщается на странице Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.

Пелешенко было 30 лет, он служил в ВСУ с 2022 года.

Штангист выступал в весовой категории до 85 кг. Он побеждал на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он занял четвертое место (после дисквалификации за допинг бронзового призера румына Габриэла Сынкрэяна). Также стал четвертым на мировом первенстве 2015 года.