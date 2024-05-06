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ЕC готовит санкции против «российского SWIFT»

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  • 6.05.2024, 19:20
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ЕC готовит санкции против «российского SWIFT»

Ограничения коснутся и режима Лукашенко.

Евросоюз рассматривает возможность расширения финансовых санкций против России и включения в «черные списки» отечественного аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, санкции против СПФС могут быть включены в 14-й пакет мер за вторжение в Украину.

По словам собеседников агентства, соответствующие предложения Еврокомиссия направила странам — членам ЕС. Кроме того, планируются санкции против транспортных компаний, принадлежащих российским структурам более чем на 25%, а также дополнительные меры в отношении Беларуси, Китая, ОАЭ и Турции за поддержку Москвы.

СПФС Банка России, которая была призвана обеспечить бесперебойность платежей в случае отключения SWIFT, начали создавать в 2014 году после аннексии Крыма и развала отношений с Западом. Система заработала в 2016 году, а спустя два года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий подключать к ней иностранных участников.

В 2019 году российский Минфин объявил о договоренностях, касающихся сотрудничества в рамках СФПС с китайскими и турецкими банками. С Турцией был подписан меморандум о платежах в нацвалютах, который включал использование карты «Мир» и подключение банков Турции к «российскому SWIFT». Впрочем, по состоянию на апрель 2021 года от КНР и Турции к системе подключились лишь по одному банку — российская «дочка» Bank of China и АО «Ишбанк».

После начала войны с Украиной ЦБ засекретил полный перечень участников СПФС. В январе первый зампред регулятора Дмитрий Чистюхин сообщил, что к системе подключены 559 банков, в том числе 159 иностранных из 20 стран.

В феврале США ввели санкции против Национальной системы платежных карт — 100-процентной «дочки» ЦБ РФ, ответственной за обслуживание и эмиссию карт «Мир». Вскоре от работы с ней отказались большинство банков Армении, Кыргызстана и Казахстана.

В конце марта мобильное приложение (ОС) Mir Pay было удалено из магазина Android Google Play. Тогда же Samsung сообщила, что с 3 апреля пользователи не смогут использовать и добавлять карты «Мир» в Samsung Pay, а китайская платежная система UnionPay заблокировала работу кобейджинговых карт «МИР-UnionPay» за пределами РФ. Следом от «Мира» могут отказаться банки Таджикистана и Беларуси, рассказывал «Коммерсанту» источник на банковском рынке.

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