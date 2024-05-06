Военная контрразведка Польши: Путин может провести мини-операцию против какой-либо из стран Балтии 4 6.05.2024, 19:40

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Российский диктатор Владимир Путин может провести мини-операцию против какой-либо страны Балтийского региона, заявил глава службы военной контрразведки Польши Ярослав Стружик.

В интервью Dziennik Gazeta Prawna он подчеркнул, что сегодня никто не может назвать дату возможной российской агрессии против Польши. При это он готов провести провокации на территории Балтийских стран.

«Путин, конечно, уже готов к какой-нибудь мини-операции против одной из балтийских стран, например, зайти в знаменитую Нарву или высадиться на одном из шведских островов», — считает Стружик.

Глава польской военной контрразведки оценил, что «это вопрос намерений Путина, но то, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает ему, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще больше».

Стружик положительно высказался по поводу действий предыдущего польского правительства в вопросе закупки вооружения. Он отметил, что, хотя это осуществлялось с опозданием, возможности Польши по сдерживанию агрессора растут.