ВСУ контролируют ситуацию вокруг Часового Яра 1 6.05.2024, 22:12

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Россиян в городе нет.

Украинские военные контролируют ситуацию вокруг Часового Яра. Активные боевые действия ведутся круглосуточно, однако российских оккупантов в городе нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ «Хортица» Назара Волошина в эфире телемарафона.

«Ситуация вокруг города Часов Яр такова, что Силы обороны контролируют обстановку. За прошедшую неделю и на сегодня ситуация вокруг города не изменилась, активные боевые действия продолжаются днем и ночью. Однако российская пропаганда периодически делает информационные вбросы, что их армия уже вошла в город. Никаких территориальных успехов врага там последние дни нет. Российской армии в городе нет», - рассказал Волошин.

Он также опроверг информацию из сети о том, что ВСУ якобы (взорвали мост https://charter97.org/ru/news/2024/5/6/594182/) через канал Северский Донец — Донбасс.

«Наоборот, наши подразделения отстраивают тот мост, чтобы иметь пути сообщения. И когда шел процесс, и наш грузовик привез строительные материалы, по нему попал FPV-дрон. Никто не погиб, грузовик был поврежден. ВСУ контролируют ситуацию и на том направлении», - отметил спикер.