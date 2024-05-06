РФ объявила тревогу в Крыму 2 6.05.2024, 22:57

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Перекрыли бухту и заявляют о морских дронах.

Россияне перекрыли рейд из-за бухты в Севастополе в оккупированном Крыму, а также заявили о якобы атаке морских дронов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» и местные крымские каналы.

Около 21:00 по минскому времени россияне объявили о закрытии движения через Крымский мост. Кроме того, было заявлено о ракетной атаке.

Позже россияне заявили о прекращении движения морского транспорта в Севастополе. Впоследствии россияне перекрыли бухту вообще и объявили воздушную тревогу.

Сначала россияне заявили о ракетной атаке на полуостров, затем о том, что в бухте были замечены морские дроны, а позже о якобы атаке воздушных беспилотников.