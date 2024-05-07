Главком ВСУ: Командиры должны принимать участие в боях 7.05.2024, 3:04

Сам Сырский провел двое суток на направлениях, где больше всего атакуют россияне.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что провел двое суток на кураховском и покровском направлениях, где больше всего атакует враг.

Он назвал недопустимым, когда командир роты или батальона руководит боем в нескольких километрах от своих подразделений и принимает решения, от которых зависит жизнь бойцов.

«Присутствие командира играет решающую роль в поддержании высокого уровня морально-психологического состояния среди подчиненных, их устойчивости, уверенности в том, что они не брошены на произвол судьбы», - отметил Сырский.

Он добавил, что принял решение об усилении обороны резервами и выделении необходимого количества ракет, боеприпасов и БПЛА, «чтобы успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери».