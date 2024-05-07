«Путин молится сам на себя» 7 7.05.2024, 10:28

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На скрытой съемке показали достроенный дворец главы РФ в Геленджике.

Российский Фонд борьбы с коррупцией 6 мая опубликовал видео, снятое скрытой камерой в секретном дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике.

Авторы нового расследования сообщают, что ремонт дворца завершился в феврале-марте 2023 года. Он по-прежнему предназначен для Путина, говорят в ФБК.

Журналисты показали личную часовню Путина

Скриншот: Алексей Навальный / YouTube

Журналисты описывают, что можно увидеть в секретном дворце: «Спальни, кабинеты с правительственной связью, спортзал, криосауны и даже домашняя часовня, где мы оценим настоящую степень его безумия и увидим, что Путин молится сам на себя. Сегодня мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем вам, кем он является на самом деле – обезумевшим старым диктатором, который даже во время развязанной им же самим войны не может остановиться и продолжает строить себе дворец».

На скрытой съемке из дворца, кроме прочего, запечатлены аквадискотека, личный бассейн, несколько видов душевых комнат, массажные кабинеты, хамам, парильня, криосауна, спа-зоны, тренажерный зал, а также собственный театр.

Отмечается, что в предыдущем плане «дворца Путина» был зал игровых машинок, но теперь его переделали в часовню. «Помещение достаточно гнетущее. Мраморный пол с узором, темные обои, стены по периметру комнаты отделаны декоративными металлическими панно с какими-то не очень православно выглядящими крестами», – говорит журналист.

Авторы расследования обратили внимание на иконостас с иконами в полный рост. В центре там расположен Иисус, слева – Богородица, а справа – святой князь Владимир. «То, что Путин не просто ассоциирует себя с князем Владимиром, а уже считает себя его перевоплощением, реинкарнацией, сомнений не вызывает», – сказал журналист. Он отметил, что параллели между князем и президентом РФ также публично проводил патриарх Кирилл.

В часовне стоит кресло, похожее на царский трон, говорится в расследовании. «Представьте, [Путин] сидит там, в темной комнате, на троне, слушает молитвы и любуется иконой, как он думает, самого себя», – отмечает журналист.

Ряд помещений по документам переименовали, но заметно не переделывали, также говорится в расследовании. В частности, спальни стали «апартаментами», кальянная с шестом для стриптиза стала «лаунж-зоной».

В бывших гостиной и читальне, которые превратились в «лобби», после ремонта значительно изменился интерьер. Раньше на стенах читальни висели романтические фрески с нейтральными сюжетами, но сейчас их сменили репродукции картин исторических сражений, в том числе Бородинской битвы и Ледового побоища.

На втором этаже расположены 11 спален – четыре очень большие, предназначенные для хозяев, остальные поменьше. На видео засняты интерьеры спален с дорогой мебелью.