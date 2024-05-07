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В Литве начинается досрочное голосование на президентских выборах и референдуме

  • 7.05.2024, 10:45
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В Литве начинается досрочное голосование на президентских выборах и референдуме

За пост главы страны поборются восемь кандидатов.

В Литве во вторник начинаются три дня досрочного голосования на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства, сообщает delfi.lt.

До вечера четверга избиратели с 7 до 20 час. смогут проголосовать во всех 60 муниципалитетах, независимо от того, где они декларировали свое место жительства.

Проголосовать досрочно во вторник планируют министр экономики и инноваций, председатель Партии свободы Аушрине Армонайте, мэр Вильнюсского района Роберт Духневич, председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис и другие политики. Главный день президентских выборов и референдума о сохранении гражданства – воскресенье.

Эксперты считают, что информации о предстоящем референдуме недостаточно Как сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК), 12 мая двери избирательных участков также откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20 часов вечера.

В этот день можно будет проголосовать на любом избирательном участке, их 1 895 по всей Литве.

За пост главы страны поборются 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии «Неманская заря» Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов «Во имя Литвы» Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.

В ходе первого тура президентских выборов также состоится референдум о множественном гражданстве.

На референдуме будет предложено отказаться от ныне внесенной в Конституцию фразы: «за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства».

Это положение не позволяет сохранить гражданство Литвы после приобретения гражданства другого государства.

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