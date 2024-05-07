Разгром командного пункта в Бахмуте: ВСУ ликвидировали двух топ-офицеров РФ 7.05.2024, 11:45

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Стали известны имена двух высокопоставленных командиров Костромского полка.

В России продолжают «всплывать» некрологи о топ-оккупантах, который «задвухсотили» в результате успешного удара по командному пункту РФ во временно оккупированном Бахмуте Донецкой области.

Как сообщает офицер ВСУ, военный блогер, который отслеживает российские потери, Анатолий Штефан «Штирлиц», подтверждена ликвидация еще двух топ-захватчиков 331 парашютно-десантного полка города Кострома.

Среди подтвержденных потерь:

начальник артиллерии 331 пдп подполковник Прокопьев Дмитрий;

начальник связи 331 пдп капитан Котов Ираклий.