Россия неожиданно остановила наступление на двух направлениях 7.05.2024, 11:53

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В ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте.

На востоке российские оккупанты снизили активность и приостановили сове наступление, заявил офицер 59-й ОМПБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Как подчеркнул он в эфире «Киев24», на Авдеевском и Новопавловском направлениях наступление противника приостановлено.

«Нет такой активности, как это было две недели назад, когда они очень массированно и не на большие расстояния, но продвигались», - отметил он.

Украинский военный пояснил, что тактика у врага остается неизменной - террористы разрушают все, что видят на своем пути, после чего захватывают полностью разрушенные населенные пункты.

По его словам, после разрушения россиянами, населенные пункты теряют свое значение в инженерном и фортификационном планах.

«Тактика террористов оставалась такой же как и раньше - разрушить все, что видят, куда они могут дотянуться, а потом сказать, что мы зашли туда», - добавил Цехоцкий.