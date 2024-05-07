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Украина создала морские дроны-ЗРК: аналитики оценили новое оружие

  • 7.05.2024, 15:44
  • 2,128
Украина создала морские дроны-ЗРК: аналитики оценили новое оружие

Теперь россиянам будет значительно сложнее бороться с морскими беспилотниками Украины.

Россияне заявили об уничтожении украинского морского дрона, оснащенного ракетами «воздух - воздух». Появление такого оружия у ВСУ было ожидаемым и нужным, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

На кадрах, опубликованных россиянами, видны попытки российского вертолета уничтожить морской дрон. В конце концов это удается сделать. Но обнародованные кадры свидетельствуют, что дрон действительно был снаряжен ракетами. Дополнительных систем наведения на борту беспилотного катера не видно, но, как отмечают аналитики, ракеты Р-73 (а именно о них заявили россияне) имеют собственную инфракрасную головку самонаведения.

Аналитики отмечают, что ранее уже фиксировались довольно успешные попытки поставить на наземные платформы ракеты Р-73, изначально предназначенные для использования на истребителях. Такие эрзац-ЗРК создавали в Югославии и Индии. Так что ничего фантастического в установке этих ракет на морской дрон нет, хотя это гораздо сложнее, чем в случае с наземными платформами.

- В частности есть огромные проблемы с тем, что морская вода является довольно агрессивной средой и именно поэтому обычно морские зенитные ракеты имеют контейнерный запуск. И это не говоря о качке, - говорят в Defense Express.

Также аналитики назвали вероятную причину того, почему дрон не смог сбить российский вертолет, который его атаковал. Дело в том, что ракеты всегда имеют не только максимальную, но и минимальную дальность действия. Конкретно ракета Р-73 может перехватывать воздушные цели только на расстоянии более 300 метров: ближе - нет. А как видно на видео, российский вертолет находился совсем рядом с морским дроном.

Поскольку именно вертолеты стали для россиян основным средством уничтожения украинских морских дронов, появление дронов-ЗРК было ожидаемым и крайне необходимым, говорят аналитики.

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