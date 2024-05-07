Украинские десантники уничтожили восемь российских мотоциклов и БМП с пехотой 4 7.05.2024, 18:35

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Видеофакт.

В районе Новомихайловки Донецкой области бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили восемь российских мотоциклов и одну БМП с пехотой. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба бригады, опубликовав видео.

«Российские оккупанты пересели на мотоциклы, чтобы дерзновенно ворваться на позиции таврийских десантников в районе Новомихайловки. Но наши операторы ударных дронов креатива не оценили и каждому гонщику еще задолго до финиша выписали по штрафу за превышение скорости», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время этого штурма было уничтожено восемь мотоциклов и одна БМП с пехотой. Еще одну БМП и танк удалось повредить.