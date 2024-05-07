Apple представила свое самое тонкое устройство 7.05.2024, 19:11

Компания сегодня презентовала обновленные планшеты.

Apple представила обновленные планшеты iPad Pro с OLED-дисплеем и 13-дюймовый Air, говорится на сайте компании.

Обновленный iPad Pro стал «самым тонким устройством» в истории Apple, его толщина составила 5,1 мм. Планшет оснастили процессором М4 для работы с искусственными интеллектом и Ultra Retina XDR-матрицей с пиковой яркостью до 1600 нит. Стоимость такого планшета стартует с $999. Также на устройствах впервые будет покрытие из стекла с наноструктурой, пишет The Verge.

В линейку обновленных iPad Air вошли устройства с экранами на 11 и 13 дюймов. Их оснастили чипом М2 и увеличили минимальный объем встроенной памяти до 128 ГБ. Производительность планшета выросла на 50%, отметили в Apple. Цены на это устройство стартуют с $599.

Устройства доступны для предварительного заказа и должны появиться в магазинах 15 мая.