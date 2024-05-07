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Кадыров призвал захватить Одессу и Харьков

  • 7.05.2024, 20:53
  • 1,766
Кадыров призвал захватить Одессу и Харьков
Рамзан Кадыров

Глава Чечни хочет, чтобы армия РФ действовала в Украине «жестче».

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал действовать на войне в Украине «жестче» и захватить Харьков и Одессу.

«Уверен, нужно действовать жестче, освободить в первую очередь Одессу и Харьков и покончить с нацистским режимом. Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами», — написал он в своем телеграм-канале.

Накануне институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия на северных границах Украины собрала группировку войск около 50 тыс. солдат для возможного вторжения и атаки на второй по величине город страны Харьков.

О том, что Россия планирует крупное наступление на Харьков в начале мая, рассказывали The Financial Times высокопоставленные собеседники в украинской разведке. По их словам, российская армия готовит почву для этой операции, нанося ракетные удары по городу. Их цель — вынудить жителей покинуть Харьков, делая его непригодным для жизни.

Источники Bild в украинской армии утверждали, что Россия может задействовать от 20 до 40 тыс. военнослужащих в попытке захватить Харьков. «Тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток. И то, и другое делать невозможно», — пояснил один из собеседников издания.

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