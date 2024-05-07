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Названы самые ненадежные автомобили Toyota

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  • 7.05.2024, 21:09
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Названы самые ненадежные автомобили Toyota

Авторы рейтинга учли отзывы владельцев.

Автопортал HotCars опубликовал список наименее надежных моделей Toyota на сегодняшний день. При составлении рейтинга авторы учитывали отчеты Consumer Reports, рейтинги JD. Power и отзывы владельцев моделей Toyota на форумах.

Самой ненадежной моделью нынешних дней HotCars назвал первую электрическую «Тойоту» — кроссовер bZ4X.

Он печально известен по истории с отваливающимися колесами, а также по несовершенству электрической архитектуры, что является логичным следствием уже упомянутого факта — это первый электрокар марки.

Самым ненадежным авто Toyota последних двадцати лет признали купе GR Supra, разработанную совместно с BMW, которая выступила поставщиком двигателя V6.

Именно он и подмочил репутацию «Супры» из-за повышенного угара масла, закоксовки цилиндров, стабильности работы системы помощи при торможении.

Toyota Sienna была признана экспертами самой ненадежной «Тойотой» за всё время. Претензий очень много: начиная от качества сборки и заканчивая выходом из строя механизма раздвижной двери.

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