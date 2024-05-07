Названы самые ненадежные автомобили Toyota

Названы самые ненадежные автомобили Toyota2
- 7.05.2024, 21:09
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Авторы рейтинга учли отзывы владельцев.
Автопортал HotCars опубликовал список наименее надежных моделей Toyota на сегодняшний день. При составлении рейтинга авторы учитывали отчеты Consumer Reports, рейтинги JD. Power и отзывы владельцев моделей Toyota на форумах.
Самой ненадежной моделью нынешних дней HotCars назвал первую электрическую «Тойоту» — кроссовер bZ4X.
Он печально известен по истории с отваливающимися колесами, а также по несовершенству электрической архитектуры, что является логичным следствием уже упомянутого факта — это первый электрокар марки.
Самым ненадежным авто Toyota последних двадцати лет признали купе GR Supra, разработанную совместно с BMW, которая выступила поставщиком двигателя V6.
Именно он и подмочил репутацию «Супры» из-за повышенного угара масла, закоксовки цилиндров, стабильности работы системы помощи при торможении.
Toyota Sienna была признана экспертами самой ненадежной «Тойотой» за всё время. Претензий очень много: начиная от качества сборки и заканчивая выходом из строя механизма раздвижной двери.