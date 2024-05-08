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Ракеты ATACMS поразили нефтебазу в Луганске

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  • 8.05.2024, 7:50
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Ракеты ATACMS поразили нефтебазу в Луганске

Прогремели взрывы, после которых начался мощный пожар.

Вечером во вторник, 7 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, после которых начался пожар. Зафиксированы попадания в нефтебазу в черте города, сообщает obozrevatel.com.

О взрывах сообщали в местных пабликах, жители Луганска публиковали кадры с места прилета. В сети писали, что по нефтебазе прилетели ракеты ATACMS.

Вскоре так называемый глава «ЛНР» Леонид Пасечник подтвердил поражение нефтебазы в Луганске. При этом город, который уже давно является глубоким тылом оккупантов, он назвал «мирным».

«На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача – потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня. Информация о пострадавших уточняется. Ситуацию держу на личном контроле», – написал Пасечник.

Позже он заявил, что, предварительно, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы.

Также росСМИ писали, что в результате атаки повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, горит газопровод высокого давления.

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