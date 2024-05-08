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Россия ударила по Киеву крылатыми ракетами

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  • 8.05.2024, 8:21
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Россия ударила по Киеву крылатыми ракетами

Возле города загорелся объект гражданской инфраструктуры.

В ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. Атаковали в том числе и столицу - Киев. Воздушная тревога длилась более трех часов.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.

РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС / Коллаж:

«Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены», - сообщил глава КГВА Сергей Попко.

По предварительным данным, в украинской столице обошлось без пострадавших и разрушений.

Ракета Кинжал - характеристики и угрозы / Инфографика: Главред

Тем временем мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что на Киевщине в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры. На месте работают спасатели.

«По информации ГосЧС, произошло возгорание объекта гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Броварского района. Спасатели работают, подробности – официально впоследствии», - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Украине 8 мая

После трех часов ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА.

Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.

Сообщалось о запуске «Кинжалов» в сторону Киевской области, однако впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что это фальш-цель.

Позже в Минэнерго Украины сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой.

Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

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