Литовские таможенники задержали на границе с Беларусью два Tesla Cybertruck 5 8.05.2024, 13:33

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Через нашу страну их хотели доставить в РФ.

Литовские таможенники задержали в пункте пропуска «Шальчининкай» два футуристичных пикапа Tesla Cybertruck, пишет Delfi.

Сообщается, что таможенники не разрешили экспортировать электромобили стоимостью более 200 000 евро в Беларусь. Они подозревают, что эти Tesla были предназначены для России. Однако Евросоюз ввел санкции на экспорт легковых автомобилей в РФ, а недавно литовская таможня ужесточила по этому поводу контроль.

«В ходе исследования, проведенного в 2023 году, выяснилось, что почти каждый второй экспортированный в третьи страны (Беларусь, Казахстан, Узбекистан и др.) автомобиль стоимостью от 50 000 евро позже оказывался на российском рынке», — сообщает издание.

Криминальная служба таможни начала расследование по факту контрабанды и нарушения международных санкций. Оба автомобиля задержаны и находятся в помещениях литовской таможни. Водителей после допроса отпустили.