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Экс-посол Армении в РФ: Перед Пашиняном будет поставлен ультиматум

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  • 8.05.2024, 14:29
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Экс-посол Армении в РФ: Перед Пашиняном будет поставлен ультиматум
Степан Григорян

В конце концов Ереван выйдет из ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать на так называемую инаугурацию Путина, на парад Победы он также не останется. Сегодня же глава армянского правительства отправился в Москву на саммит ЕАЭС. Российские СМИ пишут, что там он встретится с Путиным и у них состоится сложный разговор.

Какой фон у этой поездки? Об этом сайт Charter97.org поговорил c одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном:

— Считаю, что хорошо, что Пашинян не поехал на инаугурацию. Было бы странным, что страна, которая идет по пути к демократии, поздравила Путина с победой на так называемых выборах. Также совершенно неуместно его присутствие на параде в честь Дня Победы.

Армения сейчас председательствует в Евразийском экономическом союзе, поэтому Пашинян едет на этот саммит. Мое мнение такое, что и туда не надо было ехать — там нет для нас места. Зачем? Но правительство решило, что сегодня, 8 мая, Пашинян выступит на саммите в честь десятилетия ЕАЭС.

Сразу после этого будет встреча с Путиным. Ну что от нее ожидать? Вот у Путина есть такой помощник Ушаков, который на днях рассказал, какие вопросы будут главными. Один из них будет касаться сотрудничества Армении с НАТО, будут вопросы по интеграционным процессам с Европейским союзом. Как выразился Ушаков, по всем этим вопросам будут расставлены точки над «i». Путин будет требовать от Пашиняна отказа от сотрудничества с НАТО и ЕС. Это было сказано напрямую, а не моя интерпретация слов Ушакова.

В повестке также будет вопрос нашего участия в ОДКБ, там Армения уже перестала платить взносы, мы же в прошлом году заморозили наше участие во всех мероприятиях этой организации без исключения. И Ушаков сказал, что Путин будет обсуждать и этот момент. Россия будет еще давить по вопросу ОДКБ. Перед Николом Пашиняном будет поставлен ультиматум: ты или здесь, или там. Я так понимаю заявления Ушакова.

Что касается армянской стороны, наши не говорят, что именно будут обсуждать. Есть заявления, что есть много проблем и вопросов, связанных с армяно-российскими отношениями, и они будут обсуждаться. Как я понимаю, Пашинян едет с такой надеждой, что Россия немного смягчит свою проазербайджанскую политику, пересмотрит акценты. Ясно, что результата такого он не получит, безрезультатно съездит. Но человек хочет поехать — пусть едет, посмотрим.

— Пашинян перед поездкой говорил о возможном закрытии российских телеканалов, нарушающих законодательство Армении. Какие еще практические шаги по разрыву с Россией может предпринять Ереван?

— Считаю, что задержка с выходом из ОДКБ — это серьезная ошибка. У нас не бывает и дня, чтобы кто-то из официальных лиц не критиковал Организацию договора о коллективной безопасности. Ну что это такое, когда ты постоянно критикуешь организацию, но одновременно с этим остаешься в ней? Это серьезнейшая ошибка.

То же самое и телевидением — их поведение в отношении Армении, армянского народа и властей страны, буквально унизительно для нас. Они разные передачи снимают, посвященные Армении и ситуации на Кавказе, где нас оскорбляют. И это не один раз, ни пять раз, ни даже двадцать пять раз.

Да, Никол Пашинян говорит, что если еще один случай будет, то мы вас закроем, но как-то люди уже перестают верить, что он будет делать конкретные шаги. Все время идут эти заявления, но конкретные шаги не предпринимаются. Поэтому он выступил и сказал, что мы точно закроем российские каналы, но у меня не сложилось впечатление, что в обществе это восприняли серьезно.

С ОДКБ та же самая история — критика идет буквально каждый день, каждый день в самых разных форматах или председатель парламента, или Никол Пашинян, или министр иностранных дел критикуют организацию. Но мы не выходим из ОДКБ. Есть опасения в обществе, что это только разговоры. Считаю, что в конце концов наши выйдут из ОДКБ и закроют российское телевидение.

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