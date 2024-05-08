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Abrams по-прежнему остаются на передовой в Украине

  • 8.05.2024, 15:33
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Abrams по-прежнему остаются на передовой в Украине

Т-72 даже «рядом не стоит».

Американские танки Abrams по-прежнему находится на передовой в Украине, но танковые сражения, в которых он превосходит других, были редки, пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащего из 47-й отдельной механизированной бригады.

«Все зависит от ситуации. Видите ли, мы не сражаемся так, чтобы это был чисто танк против танка», - сказал он.

По словам бойца, Т-72 даже «рядом не стоял» с Abrams.

Он добавил, что обстановка на поле боя стала «очень сложной» из-за преимущества России в живой силе и технике.

«Поэтому нам приходится корректировать свои действия. Эти танки предназначены в первую очередь для прямого контакта. Выходите и уничтожайте технику противника», - сказал военный.

По его словам, за последние несколько дней его команда задействовала свои танки Abrams для уничтожения российской пехоты и техники.

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