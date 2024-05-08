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Великобритания высылает российского военного атташе

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  • 8.05.2024, 17:06
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Великобритания высылает российского военного атташе

Лондон назвал его «офицером военной разведки».

Власти Великобритании собираются выслать военного атташе России из страны в ответ на то, что министр внутренних дел Джеймс Клеверли назвал «злонамеренной деятельностью» Москвы, пишет Reuters.

«Мы вышлем российского военного атташе, необъявленного офицера военной разведки», — сказал Клеверли, выступая перед парламентом 8 мая.

Кроме того, по словам министра, власти лишат статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости в Великобритании, связанных с Россией.

Также Великобритания введет новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничит срок пребывания российских дипломатов в стране.

По словам министра, Великобритания стала «чрезвычайно сложной операционной средой для российских разведывательных служб», но принятые меры «только укрепят нашу устойчивость к российской угрозе».

Клеверли добавил, что в ответ на меры Великобритании ожидает, что со стороны правительства России будут звучать «обвинения в русофобии, теории заговора и истерия», но британское правительство «не будет одурачено».

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