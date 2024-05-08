В Индии арестована группа российских вербовщиков на войну против Украины 3 8.05.2024, 16:45

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Они действовали через соцсети.

В Индии арестовали четырех человек, вербовавших местных жителей для участия в войне России против Украины, сообщило индийское Центральное бюро расследований (CBI) в социальной сети X (бывший Twitter), обратил внимание сайт The Moscow Times.

По данным следствия, злоумышленники искали потенциальных наемников в нескольких штатах. Они действовали через соцсети и местных рекрутеров, предлагая «высокооплачиваемую работу в России». Молодым людям вербовщики обещали помощь с поступлением в частные вузы России, а также бесплатное продление визы.

Двум индийцам они пообещали должности «помощников» в российской армии. Согласившихся после приезда в Россию отправляли на военную подготовку, а затем против воли — в зону боевых действий, отмечает CBI.

Ключевым участником схемы оказался гражданин Индии Ниджил Джоби Бенсам из штата Тамилнад. До этого он работал в России переводчиком. Визы и билеты в Россию оформлял проживающий в штате Мумбаи индиец Энтони Майкл Элагован. Оба были задержаны и арестованы в конце апреля.

Накануне, 7 мая, оперативники задержали еще двух вербовщиков в штате Керала — Аруна Норберта и Йесудаса Прияна. Следствие считает их основными рекрутерами сети. При этом расследование в отношении них еще продолжается, добавили в бюро.