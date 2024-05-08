Венесуэла потеряла свой последний ледник 1 8.05.2024, 19:24

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И для мира это только начало.

Он растаял быстрее, чем ожидалось.

Венесуэла потеряла последний ледник, который еще оставался на ее территории. Его площадь сократилась настолько, что ученые переквалифицировали его в ледяное поле, сообщает The Guardian.

Считается, что Венесуэла – первая страна в мире, которая полностью лишилась ледников в наши дни. На ее территории располагались шесть ледников в горном хребте Сьерра-Невада-де-Мерида, который находится на высоте около 5000 метров над уровнем моря. К 2011 году исчезли пять ледников, но оставался ледник Гумбольдта, также известный как Ла Корона, расположенный недалеко от второй по высоте горы страны пика Гумбольдта.

Ученые считали, что ледник Гумбольдта просуществует еще как минимум 10 лет. Но исследователи не могли наблюдать за ним в последние годы из-за политических беспорядков в стране.

Теперь оценки показали, что ледник таял гораздо быстрее, чем ожидалось, и уменьшился до площади менее двух гектаров. В результате его классификация была понижена с ледника до ледяного поля.

«Другие страны потеряли свои ледники несколько десятилетий назад после окончания малого ледникового периода, но Венесуэла, возможно, первая, кто потерял их в наше время», — сказал Максимилиано Эррера, климатолог и историк погоды.

Он добавил, что следующими странами, которые потеряют ледники, являются Индонезия, Мексика и Словения. По его словам, на индонезийском острове Папуа и в Мексике в последние месяцы наблюдалось рекордно высокое тепло, что, как ожидается, ускорит отступление ледников.

«Ледник Гумбольдта не имеет зоны накопления и в настоящее время только теряет поверхность, без динамики накопления или расширения», — заявил Луис Даниэль Лламби, эколог из программы Adaptation at Altitude, программы адаптации к изменению климата в Андах.

По его словам, Венесуэла показывает, что будет в дальнейшем происходить в других странах с севера на юг, сначала в Колумбии и Эквадоре, затем в Перу и Боливии, поскольку ледники продолжают отступать с Анд.