Полковник ВСУ заявил о первых признаках стабилизации фронта 9.05.2024, 12:43

1,576

Олег Жданов

Фото: fakty.com.ua

Получены сведения от украинских военных.

Ситуация в районе Часова Яра (Бахмутское направление – ред.), а также на Лиманском направлении свидетельствует о первых попытках стабилизации фронта.

Об этом сообщил полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Лиман. Здесь надо отдать честь нашей пехоте, день которой мы отмечали буквально позавчера. Там настолько все организовано, настолько эффективно построена система управления войсками, что наши пехотинцы имеют частичный успех. Они гоняют россиян по посадкам с результатами в нашу пользу», – рассказал военный эксперт.

Что касается Часова Яра, то именно с него началась буксировка российского наступления на Донецком направлении, считает Жданов.

По словам полковника, когда россияне поняли, что не возьмут Часов Яр в лоб, они попробовали атаковать на севере (Восточного фронта – ред.), но успехов не добились.

Там оккупанты немного продвинулись, но им дали достойный отпор, после чего они активизировались в районе Ивановского, Андреевки, Клещеевки, то есть на южном фланге, но у них снова ничего не вышло.

«И сегодня их наступление буксует. Я бы сказал, что на Бахмутском оперативном направлении можно говорить о первых попытках стабилизации фронта, тем более сейчас мы начали получать сведения от наших военных, что наконец-то возобновляется контрбатарейная борьба и наша артиллерия наращивает свои возможности в плане огневого поражения противника», – отметил Жданов.