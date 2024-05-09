«Лукашенко собирается бежать в Китай» 7 9.05.2024, 13:24

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Роман Свитан

Роман Свитан рассказал, что стоит за ядерными учениями Беларуси и РФ.

Беларусь присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения тактического ядерного оружия, заявил глава РФ Владимир Путин.

Сайт Charter97.org попросил военного эксперта, полковникa Вооруженных сил Украины, летчика-инструктора Романа Свитана прокомментировать внезапную проверку средств-носителей ЯО:

— Знаете, это так называемый информационный поток. Все эти учения, информацию о которых сначала запустили в день «инаугурации» Путина, чтобы его «подсветить», это весенне-осенние проверки. Еще со времен СССР каждую весну проводится полугодовая итоговая проверка, а осенью — годовая итоговая проверка. Речь идет про учения с применением всех сил и средств, которые есть.

12-ое Главное управление Минобороны РФ, отвечающее за ядерные запасы и ядерное сдерживание, проводит такие же учения: выводятся носители, в воздух подымаются самолеты с подвесными топливными баками для того, чтобы провести учения. Но, подчеркну, это проводится каждые полгода последние лет 70!

Сейчас же они, используя инаугурационный посыл, вбрасывают про учения. Набирают фактаж и заворачивают его в блестящую упаковку. Это все надо пропускать мимо ушей. Разведки всего мира прекрасно все отслеживают, понимая механизмы.

Мир не обращает внимания уже на их «пугалки». Это для внутреннего потребления россиян, которым напоминают о наличии ядерного оружия. У них интересная парадигма, мол, «ядерную державу еще никто никогда не побеждал».

Россияне так успокаивают общественное мнение, но те, кто разбираются в истории, прекрасно понимают, что ядерные державы были разбиты и сбегали. Например, в 1989-ом году СССР (ядерная держава) убежал из Афганистана, а уже в 1991-ом развалился.

Та же самая картина: из Вьетнама убежали американцы. У них потом была серьезнейшая рецессия и их спасло лишь федеральное устройство. Поэтому ядерные державы отгребают очень сильно.

Однако эта парадигма в России есть. Для того, чтобы ее «подсвечивать», весной и осенью рассказывают про ядерные учения.

Что касается Лукашенко, он понимает, что на него никто не обращает внимания, прекрасно понимая механизмы передачи информации и принятия решений.

Для Лукашенко сейчас даже роднее Китай стал. Он понимает, что ему туда, по крайней мере, бежать.

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