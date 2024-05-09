Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши 1 Луизе Лице-Тане

9.05.2024, 14:00

1,334

Каковы выгоды и проблемы от потенциального членства Беларуси в НАТО.

Сайт Charter97.org продолжает публикацию статей из книги «Беларусь в НАТО», изданной фондом «Европейская Беларусь». Данная статья написана научным сотрудником латвийского Центра геополитических исследований Луизе Лице-Тане.

За время с 24 февраля 2022 геополитический ландшафт в Европе претерпел значительные изменения, так как страны в ответ на российскую войну против Украины, вынуждены были переоценить свои оборонительные доктрины в связи с изменившимися условиями безопасности. Поскольку Беларусь расположена между Россией и несколькими странами Организации Североатлантического договора (НАТО), роль России в событиях, имеющих место в Беларуси, еще значительнее повлияла на соображения региональной безопасности. Для того, чтобы понять роль Беларуси в системе региональной безопасности, необходимо изучить точку зрения соседних с ней стран, из которых Латвия в этой статье будет проанализирована более тщательно. По причине геополитического расположения балтийских государств – Эстонии, Латвии и Литвы – на них исторически оказывала влияние политика соседей.

В наши дни, несмотря на то, что они географически сравнительно невелики, страны Балтии имеют большую геополитическую важность и, как члены НАТО, играют существенную роль в защите восточного фланга НАТО. Следовательно, конфликты между странами Восточной Европы и Россией, и сравнительно недавняя непредсказуемость Беларуси, вызывают большое беспокойство стран Балтии и привели Латвию, во многих случаях, к осознанию уязвимости своей безопасности.

Президентские выборы 2020 года в Беларуси, сопровождавшиеся широкими гражданскими протестами и насилием со стороны государства, а также события, которые последовали за этим, добавили тревоги странам-соседям Беларуси. Конкретными примерами этого стали принудительная, спровоцированная Беларусью посадка гражданского самолёта, следовавшего в Вильнюс 23 мая 2021 года, мигрантский кризис 2021 года и российская война 2022 года против Украины, усугубленная тем фактом, что вторжение России в Украину частично происходило с территории Беларуси. По сути, весной и летом 2021 года Польша, Латвия и Литва испытывали непрекращающийся поток мигрантов, двигавшихся с Ближнего Востока через Беларусь, подталкиваемых к границам этих стран белорусским режимом.

Однако было быстро определено, что так называемый гуманитарный кризис был сфабрикован белорусским режимом и представлял собой одну из акций гибридной войны. Данные действия были направлены на милитаризацию проблемы мигрантов, с целью дать большую подвижку белорусской политической повестке и дестабилизировать страну-объект и Европейский Cоюз в целом. Хотя граница Латвии с Россией являлась важным фактором в оценке её безопасности, критики указали на необходимость дальнейшего усиления противодействию гибридным угрозам и улучшения охраны границы с Беларусью.

Вышеописанные события ознаменовали резкий спад в отношениях между Латвией и Беларусью, которые до 2020 года могли быть охарактеризованы как прагматическиe. Для иллюстрации сказанного, замена мэром Риги официального флага Беларуси на бело-красно-белый флаг оппозиции во время чемпионата мира по хоккею на льду, привела к тому, что обе страны, Латвия и Беларусь, выдворили дипломатов друг друга, таким образом приостановив дипотношения.

Более того, летом 2023 года, на фоне продолжающейся войны России в Украине, возникла новая угроза безопасности Польши, Латвии и Литвы в связи с присутствием в Беларуси Группы Вагнера – частной военной организации с близкими связями с Россией. И хотя угроза не материализовалась, она стала отражением непредсказуемости белорусского режима. Как следствие, разворачивающиеся события в Беларуси и военно-политическое сотрудничество России и Беларуси бросают вызов будущей региональной стабильности и безопасности. При этом, сотрудничество между Россией и Беларусью добавило сложности и в созданиe надежного фактора сдерживания для стран Балтии и других соседствующих с ними государств-членов НАТО.

Таким образом, если до 2020 года отношения между Латвией и Беларусью основывались на практическом сотрудничестве, то после 2020 года Беларусь стала угрозой национальной и региональной безопасности Латвии и других соседних стран.

Кроме того, война России против Украины наглядно показала важность и современную актуальность НАТО и напомнила о тех причинах, из-за которых aльянс в первую очередь и создавался. С момента его образования в 1949 году, он играл важную роль в оформлении ландшафта безопасности Европы. И что важно отметить, что НАТО, как сдерживающий фактор и мера гарантии на его восточном фланге, поддерживало стабильность, а также значительно смягчало беспокойство Латвии по поводу безопасности, в особенности после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Хотя Беларусь вела диалог и практическое сотрудничество с НАТО до 2021 года, когда его члены приостановили сотрудничество с Беларусью, она не выражала явного намерения добиваться членства в НАТО.

Более того, обсуждение членства Беларуси в НАТО в настоящее время является гипотетичным. Однако в случае перехода Беларуси к демократии, подразумевается, что обеспечить свою долгосрочную безопасность она может, только став членом НАТО.

В то время как возможное членство Беларуси в НАТО имело бы сложные и далеко идущие последствия как государствa-соседa стран-членов НАТО и ЕС, её членство в НАТО могло бы внести положительный вклад в евро-атлантическую безопасность и способствовать устойчивому миру в Европе.

Следовательно, в контексте данной статьи, стоит рассмотреть возможные выгоды и проблемы от потенциального членства Беларуси в НАТО, исходя из перспективы безопасности Латвии.

Можно предположить, что потенциальное членство Беларуси в НАТО могло бы поспособствовать региональной безопасности и увеличить сотрудничество между соседними странами, установив отношения, основанные на общих ценностях демократии, прав человека и буквы закона. Её членство может также стимулировать сотрудничество, чтобы противостоять гибридным угрозам. В дополнение, оно могло бы непосредственно укрепить безопасность Латвии, обезопасив Сувалкский коридор. Он связывает Литву и Польшу и расположен между Россией (Калининградская область) и Беларусью и является уязвимой точкой для безопасности стран Балтии. Захват Сувалкского коридора мог бы отрезать единственный наземный путь для потенциальных подкреплений со стороны НАТО и изолировать балтийские страны от остальной территории НАТО.

Следовательно, перспектива присоединения Беларуси к НАТО, объединив регион, потенциально бы усилила безопасность Сувалкского коридора. Итак, её членство в НАТО укрепило бы безопасность соседних с Беларусью стран, создав дополнительную буферную зону против стран, бросающих вызов региональной безопасности.

Принципиально важно то, что членство Беларуси в НАТО укрепило бы сдерживающий фактор, увеличив надежность сдерживания по отношению к потенциальному агрессору, так как такое членство даёт доступ к механизмам коллективной защиты, описанным в Статье 5 договора НАТО, где заявлено, что нападение на одного члена организации, считается нападением на всех.

Можно предположить, что Россия не напала на территорию страны-члена НАТО из-за риска запуска механизмa коллективного действия. Само по себе членство в НАТО предоставило бы Беларуси гарантии коллективной защиты и, как следствие, создало бы более стабильные отношения между Беларусью и Россией. В случае вооруженного нападения, членство в НАТО могло бы дополнительно способствовать безопасности Латвии, и наоборот – по причине географической близости друг к другу. Следовательно, страны Балтии, а также другие соседние государства, получили бы выгоду от более сильного механизма коллективной обороны и увеличения мер сдерживания в регионе.

С другой стороны, при рассмотрении стратегических отношений Беларуси и России и их близких исторических и культурных связей, потенциальное членство может обострить напряженность между двумя странами. И она может оказать побочный эффект на отношения России с НАТО и привести к эскалации напряженности в регионе. Более того, так как Россия может воспринять движение Беларуси к НАТО как угрозу своей национальной безопасности и интересам безопасности, она может ответить своими контрмерами, чтобы дестабилизировать региональную безопасность. При географической близости к России и Беларуси, такое развитие событий напрямую повлияло бы на национальную безопасность Латвии. Как следствие, можно утверждать, что самой значительной проблемой страны-соседa России, стремящейся стать членом НАТО, является постоянная оппозиция России расширению НАТО вблизи её границ.

Рассматривая путь балтийских стран к независимости и демократии, Беларусь может извлечь ценные уроки у государств Балтии, которые присоединились к НАТО в 2004 году, даже несмотря на то, что их членство в aльянсе в то время казалось маловероятным.

После того, как страны Балтии вновь получили независимость в 1991 году, путь к членству в НАТО был сопряжен с препятствиями, в основном из-за необходимости политических, военных и институциональных реформ, чтобы соответствовать критериям членства в НАТО. Однако, хотя Россия в то время выражала свою оппозицию расширению НАТО у своих границ, сама она была разделена и слишком занята своими внутренними заботами, чтобы бросить реaльный вызов присоединению балтийских стран к НАТО. Следовательно, учитывая текущую геополитическую среду, вступление Беларуси в НАТО маловероятно, пока Беларусь и Россия не сменят курс.

Важно то, что содействие, оказываемое северными соседями государств Балтии, скандинавскими странами, после того, как балтийские страны вновь получили независимость, и в результатe образовавшегося партнерства между странами, проложило путь вступления в НАТО и ЕС для балтийских стран.

Аналогично, принимая во внимание неизменную поддержку со стороны стран Балтии белорусского общества, его усилий по достижению свободы и демократии и, при переходе к демократии, Беларусь может рассмoтреть обращение к своим непосредственным соседям, балтийским странам, за помощью. На данный момент будущее демократической Беларуси зависит от настойчивости белорусского общества в его попытках продвигать переход к демократии.

Кроме того, подготовительные мероприятия по интеграции в НАТО должны выполняться в пределах границ существующих возможностей.

Луизе Лице-Тане – младший научный сотрудник Центра геополитических исследований (Рига). Она имеет степени бакалавра по политологии и магистра по международным oтношениям и дипломатии. Её исследовательские интересы включают безопасность и оборону стран Балтии, стратегию сдерживания, безопасность Арктики и анализ вооруженных конфликтов.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram