Зеленский уволил Залужного с военной службы 6 9.05.2024, 14:03

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И сменил командующего ССО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в отставку.

Об этом говорится в указе Зеленского от 8 мая, пишет «Украинская правда».

«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды».

В марте 2024 года стало известно, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.

Также стало известно, что Зеленский сменил командующего ССО Украины. Президент Украины уволил Сергея Лупанчука с должности должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Героя Украины Александра Трепака.