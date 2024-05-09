Зеленский уволил Залужного с военной службы

Зеленский уволил Залужного с военной службы6
- 9.05.2024, 14:03
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И сменил командующего ССО Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в отставку.
Об этом говорится в указе Зеленского от 8 мая, пишет «Украинская правда».
«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды».
В марте 2024 года стало известно, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.
Также стало известно, что Зеленский сменил командующего ССО Украины. Президент Украины уволил Сергея Лупанчука с должности должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Героя Украины Александра Трепака.