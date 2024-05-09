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Удар ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске: появились спутниковые снимки

  • 9.05.2024, 14:17
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Удар ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске: появились спутниковые снимки

ВСУ достигли своей цели.

Радио Свобода показало спутниковые снимки последствий удара по Артемовскому району Луганска, который Силы обороны якобы нанесли ракетами ATACMS в ночь на 7 мая.

Об этом говорится в заметке российской службы «Радио Свобода».

Фотография из космоса за 8 мая показывает следы пожара и по меньшей мере три уничтоженные емкости для хранения топлива.

7 мая главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что украинские военные якобы нанесли удар по расположенной во временно оккупированном Луганске нефтебазе. По его словам, в результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, горит газопровод высокого давления. Он также утверждал, что удар был нанесен ракетами ATACMS.

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