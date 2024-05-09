Словаки назло премьеру Фицо собрали деньги на почти 2700 снарядов для ВСУ 1 9.05.2024, 16:43

Скоро они поступят на фронт.

Граждане Словакии собрали более 4 млн евро на закупку боеприпасов для украинской армии у чешского производителя STV Group, сообщает агентство СТК.

По данным организаторов, 2692 артиллерийских снарядов будут поставлены Киеву не позднее конца лета. Сбор был объявлен в конце апреля, после отказа официальной Братиславы присоединиться к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины за пределами Европы.

Организаторы планировали собрать 1 млн евро, такую сумму смогли собрать за два дня. На данный момент более 65 тыс. человек пожертвовали деньги, общий фонд инициативы «Боеприпасы для Украины» составляет более 4 млн евро.

«Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по поводу всех закупок. Они подтверждают, подходит ли цена», — сообщил участник проекта «Подарок для Путина» Додо Добрик. Эта кампания — гражданская инициатива по закупке снарядов и техники для Украины.

Премьер Словакии Роберт Фицо, которого зачастую называют пророссийским, выступает против поставок оружия и боеприпасов украинской армии.