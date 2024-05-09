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Хакеры взломали телеэфир в регионах РФ и запустили ролик о войне в Украине

  • 9.05.2024, 19:05
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Хакеры взломали телеэфир в регионах РФ и запустили ролик о войне в Украине

Подробности.

Хакеры взломали несколько российских провайдеров и запустили трансляцию видеоролика про Владимира Путина и войну в Украине, обратила внимание «Новая Газета. Европа».

В ролике, который выложило издание, голос за кадром зачитывает, что Путин отправил на войну «маньяков, педофилов, каннибалов, которых под видом героев привозят в школы». Самого Путина в ролике называли «серым человечком», который был выбран «Ельцинской семьей» за свою «никчемность и подчиняемость».

Неизвестные хакеры взломали нижегородского провайдера «ЛинкТелеком», трансляцию прервали, но вещание до сих пор не восстановили. О взломах также сообщали жители Башкортостана, Оренбургской, Омской и Иркутской областей.

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