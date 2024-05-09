Сахара выглядела иначе: ученые нашли наскальные рисунки возрастом 4000 лет 1 9.05.2024, 20:14

Это была покрытая травой земля с обширными пастбищами.

Ученые обнаружили в пустыне Атбай в Восточном Судане наскальные рисунки, которые рассказывают историю далекого прошлого. Хотя сейчас этот регион довольно засушлив, рисунки указывают на то, что когда-то это была покрытая травой земля с обширными пастбищами и богатым животным миром, сообщает IFLScience.

Что интересно, рисунки были созданы всего 4000 лет назад. Это свидетельствует о том, что пустыня Сахара кардинально изменилась в течение последних тысячелетий.

Ученые из з Университета Маккуори описали открытие 16 памятников древнего наскального искусства, которые были обнаружены в пустынях вокруг Вади-Хальфа, города на севере Судана недалеко от границы с Египтом.

На них были найдены изображения множества фигур, среди которых люди, антилопы, слоны и жирафы. Кроме того, периодически встречались изображения крупного рогатого скота. И это было довольно удивительным, учитывая нынешний засушливый климат пустыни Атбай.

Сегодня в этом регионе практически не выпадают осадки, что делает выпас скота невозможным. Но наскальные рисунки показывают, что скотоводство было распространено здесь еще в 3000 году до нашей эры.

«Было странно обнаружить крупный рогатый скот, высеченный на каменных стенах пустыни, поскольку ему требуется много воды и пастбищ, и он не выживет в сегодняшней сухой и засушливой среде Сахары. Присутствие крупного рогатого скота в древних наскальных рисунках является одним из наиболее важных свидетельств существования когда-то зеленой Сахары», — доктор Жюльен Купер, исследователь, возглавлявший группу археологов в 2018 и 2019 годах.

Между 15 тысячами и 5 тысячами лет назад Африку заливало большое количество муссонных осадков. Они были связаны с изменением орбиты Земли вокруг Солнца. Благодаря выпадению ливней, континент превратился в край процветающих пастбищ, покрытых пресноводными озерами.

Но когда влажный период закончился, местный ландшафт изменился, а с ним – и жизнь людей и животных.

«Пустыня Атбай вокруг Вади-Хальфа, где были обнаружены новые наскальные рисунки, практически полностью обезлюдела. У тех, кто остался, крупный рогатый скот заменили овцы и козы. Это имело серьезные последствия для всех аспектов человеческой жизни – от диеты и ограниченных запасов молока, миграционных моделей семей пастухов до личности и средств к существованию тех, кто зависел от своего скота», — заявил Купер.