Зеленский уволил начальника Управления госохраны Украины 1 9.05.2024, 20:43

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Владимир Зеленский

7 мая СБУ заявила о разоблачении подготовки покушения на Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

«Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины», - сказано в указе.

При этом причины такого решения президента Украины пока неизвестны.

Отметим, что 7 мая Служба безопасности Украины заявила о разоблачении подготовки покушения на президента Украины Владимира Зеленского, а также на главу СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова.

В частности, правоохранители задержали двух полковников Управления госохраны. Они могли выполнять указания российской Федеральной службы безопасности.