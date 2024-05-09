закрыть
9 мая 2024, четверг, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский уволил начальника Управления госохраны Украины

1
  • 9.05.2024, 20:43
  • 3,432
Зеленский уволил начальника Управления госохраны Украины
Владимир Зеленский

7 мая СБУ заявила о разоблачении подготовки покушения на Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

«Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины», - сказано в указе.

При этом причины такого решения президента Украины пока неизвестны.

Отметим, что 7 мая Служба безопасности Украины заявила о разоблачении подготовки покушения на президента Украины Владимира Зеленского, а также на главу СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова.

В частности, правоохранители задержали двух полковников Управления госохраны. Они могли выполнять указания российской Федеральной службы безопасности.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов