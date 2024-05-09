Как ездить на «автомате» и экономить 100 л топлива в год 9.05.2024, 20:49

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Достаточно одного движения руки.

Как показывает практика, переключение АКП или вариатора на повышенную передачу при движении на высоких скоростях действительно способствует экономии топлива. Однако при необходимости незначительного ускорения, такого как обгон, автомобильная электроника автоматически переключит трансмиссию на более низкую передачу, что приведет к увеличению расхода топлива, пишет журнал «За рулем».

Чтобы сохранить экономичный режим, можно воспользоваться простым советом: зафиксировать высокую передачу. Для этого необходимо перевести селектор АКП или вариатора в ручной режим, где на панели отображается цифра высокой передачи. Таким образом, автомобиль будет двигаться плавно, не переключаясь на более низкую передачу при легком нажатии на педаль газа.

Дополнительные рекомендации по экономии топлива включают плавное нажатие на педаль акселератора и ограничение оборотов двигателя до 3000–3500 об/мин для любого типа трансмиссии.

В пробках нужно стараться двигаться плавно с минимальной скоростью, чтобы избежать излишнего расхода топлива при трогании с места. В случае кратковременной остановки на несколько минут рекомендуется перевести селектор в режим N или P, однако постоянное переключение между этими режимами может негативно сказаться на коробке передач.