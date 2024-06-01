Россия ударила по энергообъектам в пяти областях Украины 1.06.2024, 8:14

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Стали известны первые детали.

Рано утром 1 июня Россия нанесла массированный удар по территории Украины. Под ударом оказались энергетические объекты, расположенные в пяти областях.

Атакованы энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях, написал министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

«Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», - подчеркнул чиновник.

Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович в Telegram написал, что сегодня утром враг атаковал ракетами Кировоградскую область, и был поражен объект энергетической инфраструктуры. «По предварительным сообщениям - пострадавших нет. Все соответствующие службы уже работают», - поделился он.

После того, как в Запорожье прогремели взрывы, патрульная полиция Запорожской области сообщила, что временно перекрыто движение по Днепровской гидроэлектростанции. «Объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район», - добавили правоохранители.