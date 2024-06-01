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ВСУ поразили российскую РЛС «Небо» не только в Крыму, но и в Луганске

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  • 1.06.2024, 10:35
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ВСУ поразили российскую РЛС «Небо» не только в Крыму, но и в Луганске

Подробности.

Атакой на военный аэродром во временно захваченном Россией Луганске 28 мая Силы обороны Украины, вероятно, поразили составляющие мобильного радиолокационного комплекса 55Ж6М «Небо-М» оккупантов. Такая же РЛС была поражена и на территории Крыма 30 мая.

Об этом пишет издание «Донбасс Реалии», а также OSINT-сообщество «Кіберборошно». В Луганске, вероятно были повреждены РЛМ-М радар та РЛМ-Д радар.

К такому выводу авторы пришли, проанализировав видео из аэродрома летного училища в Луганске, где был зафиксирован прилет. Также они проанализировали спутниковые снимки уже после удара.

«На спутниковых снимках уже после удара они нашли элементы комплекса «Небо», которые стояли на аэродроме и в начале мая. Это два радара: один стоит в северной части сгоревшего поля, а второй – в южной. Командная машина стоит посередине, этот участок не выгорел, судя по снимкам», – говорится в сообщении.

Также на снимках специалисты обнаружили ангары необычное формы, вероятно, для машин из РЛС.

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