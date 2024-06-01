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Лучший танк Путина попал в ловушку

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  • 1.06.2024, 11:20
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Лучший танк Путина попал в ловушку

ВСУ уничтожили Т-90М «Прорыв» дешевым дроном.

Российский танк Т-90М «Прорыв», который диктатор Владимир Путин назвал «лучшим в мире», попал в воронку от КАБ оккупантов. Это стало для него ловушкой.

Видео с поля боя показали бойцы роты ударных БПЛА 47 отдельной механизированной бригады «Магура». На кадрах видно, как «Прорыв» попал в воронку от российской управляемой авиационной бомбы и не смог выехать.

Украинские военные подлетели дроном-камикадзе, сожгли вражескую технику, а также ранили одного оккупанта. Экипаж танка начал убегать из машины, когда та застряла. За ними полетел украинский FPV-дрон, однако российский солдат из автомата смог его подбить, но все равно получил осколочное ранение.

«Очередной Т-90 за несколько миллионов долларов уничтожен китайским дроном за 500$», - говорится в сообщении.

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