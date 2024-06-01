У Барака Обамы умерла теща 2 1.06.2024, 12:25

Мэриан Робинсон (Слева)

Ей было 86 лет.

В семье бывшего президента США Барака Обамы случилось несчастье. Умерла мать Мишель Обамы, Мэриан Робинсон. Ей было 86 лет.

Как сообщает Page Six, бывшая первая леди, 60 лет, объявила об этой новости в пятницу в совместном посте в Instagram со своим мужем, бывшим президентом Бараком Обамой, сообщив своим последователям, что Робинсон «мирно скончалась сегодня утром».

«Моя мама Мэриан Робинсон была моей опорой, всегда рядом со всем, что мне было нужно. Она была неизменной опорой для всей нашей семьи, и мы с разбитым сердцем сообщаем, что сегодня она скончалась», - написала Мишель Обама на своей странице в Instagram.

Далее пара добавила: «Мы хотели предложить некоторые размышления о ее замечательной жизни», и включила несколько слайдов, которые именно это и сделали.

Обамы описали покойную как человека, полного «мудрости» и «непредвзятости». Робинсон «глубоко понимала, что самые острые углы в мире всегда можно отшлифовать с небольшим изяществом».