Россияне сбросили авиабомбы на детсад в Мирнограде

Россияне сбросили авиабомбы на детсад в Мирнограде2
- 1.06.2024, 19:14
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Ранены пять человек.
Россияне сбросили авиабомбы на детский сад в Мирнограде Донецкой области. Ранения получили пять человек.
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
«Вчера, 31 мая, около 22:10 враг сбросил на город авиабомбы «УМПБ Д-30 СМ». Пять гражданских лиц получили ранения. Первую медицинскую помощь людям оказывали парамедики полиции», - говорится в сообщении.
В результате обстрела, по данным правоохранителей, пострадали трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины - 40 и 68 лет.
«У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, резаные раны», - добавили в Нацполиции.