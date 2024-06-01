Россияне сбросили авиабомбы на детсад в Мирнограде 2 1.06.2024, 19:14

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Ранены пять человек.

Россияне сбросили авиабомбы на детский сад в Мирнограде Донецкой области. Ранения получили пять человек.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

«Вчера, 31 мая, около 22:10 враг сбросил на город авиабомбы «УМПБ Д-30 СМ». Пять гражданских лиц получили ранения. Первую медицинскую помощь людям оказывали парамедики полиции», - говорится в сообщении.

В результате обстрела, по данным правоохранителей, пострадали трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины - 40 и 68 лет.

«У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, резаные раны», - добавили в Нацполиции.