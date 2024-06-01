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Войска РФ практически стерли с лица земли северную часть Волчанска

  • 1.06.2024, 19:43
Войска РФ практически стерли с лица земли северную часть Волчанска

Россияне ведут варварскую войну.

Северная часть Волчанска Харьковской области за три недели наступления армии РФ, которое началось 10 мая, практически стерта с лица земли российской артиллерией, отмечают аналитики DeepState в Telegram.

На спутниковых снимках видны значительные поражения строительного фонда Волчанска — от 50 до 80% он уничтожен и не подлежит восстановлению.

«Есть еще целые дома в южной части Волчанска, но и им еще не долго стоять при такой интенсивности обстрелов», - говорится в сообщении.

Сейчас там продолжаются городские бои, однако их динамика постепенно начала спадать.

Сообщается, что за 10 лет временно оккупированный Донецк практически не изменился, несмотря на постоянные заявления пропагандистских росСМИ о «бомбардировке Донецка».

«Да, уже нет аэропорта и близлежащих домов, но остальная часть города даже в 2022 году ощущали только вылеты», - добавили в DeepState.

Оккупанты прикрываются местными жителями как «живым щитом» и размещают свои артиллерийские установки в жилых массивах Донецка.

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