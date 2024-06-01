Tesla отзовет более 125 тысяч электромобилей 1.06.2024, 20:20

Компания Маска выпустит обновление программного обеспечения, чтобы решить возникшую проблему.

Американский производитель электрокаров Tesla отзовет 125 227 автомобилей в США из-за неисправности в системе предупреждения о пристегивании ремней безопасности. Об этом накануне сообщило агентство Reuters.

Так, в Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявили, что машины Tesla не отвечали федеральным требованиям безопасности, поскольку предупреждающий индикатор и звуковой сигнал могут не активироваться должным образом, когда водитель не пристегнут.

Отзыв касается таких моделей электрокаров как Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 и Model Y 2020-2023.

В NHTSA добавили, что Tesla выпустит обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.