Российский банкир Греф напал на таксистов 15 10.06.2024, 7:58

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Стычка произошла в аэропорту Горно-Алтайска.

Глава российского Сбербанка Герман Греф вступил в перепалку с таксистами в аэропорту Горно-Алтайска. Видео конфликта опубликовал «Сибирский экспресс».

Грефу не понравилось, что таксисты паркуются на привокзальной площади рядом с аэропортом. Он потребовал убрать автомобили и не создавать столпотворение. Людям, сопровождающим его, Греф поручил сделать отдельное место для таксистов.

Также главу Сбербанка возмутил внешний вид водителей, поскольку многие из них были в шортах. «Вы че здесь в трусах стоите? Собрались все. Вы кто такие?», — заявил он, отметив, что для работы у аэропорта нужно соблюдать дресс-код. Затем он попросил одного из таксистов, который был в шортах, майке и шлепанцах, представиться, а после отказа порывался снять с него солнечные очки. «Я собственник этого аэропорта. А ты кто? Фамилия твоя какая? Моя фамилия — Греф», — сказал глава Сбербанка.

Человеку, который пытался ему что-то возразить, он заявил: «Еще рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял?», а затем потребовал «эту банду разогнать, чтобы близко ее здесь больше не было».

Как сообщают местные СМИ, жители Алтая начали демонстративно отказываться от услуг Сбербанка, уничтожая выданные им пластиковые карты.

«Действующая карта “Сбера”. Это ответ Грефу этому. Вот так вот, [блин], с твоими картами будем поступать. Люди, советую всем сделать то же самое. И на работу не наниматься к этим…» — сказал автор одного из роликов, разрезавший карту.