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Выборы в Европарламент: результат ультраправых оказался ниже прогнозов

  • 10.06.2024, 8:55
Выборы в Европарламент: результат ультраправых оказался ниже прогнозов

ЕНП станет крупнейшей политической группой в новом созыве.

Ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.

Таковы предварительные результаты голосования, обнародованные на сайте парламента, пишет «Европейская правда».

Правоцентристская Европейская народная партия (EPP) станет крупнейшей политической группой в новом созыве Европарламента, а центристские, либеральные и социалистические партии сохранят большинство, которое в предыдущем созыве показало себя проукраинским.

Ожидается, что EPP, либеральная «Обновить Европу» (Renew Europe) и социал-демокарты (S&D) будут иметь около 403 мандатов. 

При этом ведущей кандидатке от Европейской народной партии Урсуле фон дер Ляйен нужна поддержка 361 европейского депутата, чтобы обеспечить второй срок на посту президента комиссии – при условии, что она получит одобрение европейских лидеров остаться в должности.

Математически ситуация выглядит в пользу фон дер Ляйен, хотя ожидают, что не все депутаты из коалиции будут голосовать за нее и ей может понадобиться поддержка законодателей из других политических групп.

Мягкая евроскептическая правая партия Европейские консерваторы и реформисты (ECR) будет иметь 73 мандата, а ультраправая «Идентичность и демократия» (ID) – 58. Таким образом совместно эти две правые группы претендуют на 131 мандат – это меньше, чем прогнозировали опросы. 

Однако то, какое влияние будут иметь евроскептические партии, будет зависеть от их способности преодолеть разногласия и работать вместе. Сейчас они разделены между двумя различными политическими группами, и некоторые партии и законодатели, среди которых «Фидес» Виктора Орбана и «Альтернатива для Германии», пока находятся вне этих групп.

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